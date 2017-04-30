Facebook'tan flaş itiraf

Facebook özellikle seçim dönemlerinde platformlarının hükümetlerin propaganda aracı haline geldiğini ve bunun da seçimleri etkilediğini itiraf etti.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada Fransa ve ABD'de seçmenlerin Facebook'tan etkilendiği belirtti.

Facebook ilk defa yazılı bir açıklama yaparak platformlarının hükümetlerce sömürüldüğünü kabul etti.

Olayın "sahte haber"lerden ibaret olmadığı belirtilirken, algının yaratılması için oldukça gelişmiş tekniklerin kullanıldığı belirtildi.

Özellikle ABD ve Fransa'da yapılan seçimlerde hem içeriden hem dışarıdan yoğun bir operasyon yapıldığı ifade edildi.

Son olarak Fransa'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 30 binden fazla Facebook hesabının askıya alındığı duyuruldu.

Belirli bir görüşe ait bilgi akışını sağlamak amacıyla oluşturulan hesaplarla, içerik dağıtımı ve yalan haberler gibi birçok bileşenin bir araya getirilerek seçmenlerin etkilendiği tespit edildi.

Şirket güvenlik aşamalarının daha güçlendirileceğini ve sosyal medyanın bütün görüşlere yer vermek için çalışacağını söyledi.

Bilgi operasyonlarına karşı mücacelenin devam edeceği belirtildi.