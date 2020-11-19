Faiz kararı gününde döviz yükselişe geçti!

Merkez Bankası'nın bugün gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında vereceği yeni faiz kararı beklenirken, dolar/TL 7,72 TL'den, euro/TL 9,16 TL'den, sterlin/TL 10,22 TL'den işlem görürken altının gramı 463 TL seviyesinde. Gümüş 6,01 TL'den fiyatlanırken, Bitcoin de 17.769 dolar seviyesinde.

Piyasaların merakla beklediği gün geldi.

TCMB bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında yeni faiz kararını açıklayacak.

Bu kritik verinin açıklanacağı güne dolar/TL 7,72 TL'den, euro/TL 9,16 TL'den, sterlin/TL 10,22 TL'den işlem görürken altının gramı 463 TL seviyesinde. Gümüş 6,01 TL'den fiyatlanırken, Bitcoin de 17.769 dolar seviyesinden başladı.

Ons'u 1.867 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 458/463 TL,çeyrek altın 743/759 TL, Cumhuriyet altını ise 3.059/3.097 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Yeni koronavirüs yasaklarını da yakından takip eden ve Merkez Bankası'nın bugün gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında vereceği yeni faiz kararını beklenirken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yapmış olduğu faize ilişkin açıklamalarının ardından Türk Lirası dolar karşısında yüzde 1 değer kaybetmişti.

EKONOMİSTLER FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR

Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde artış beklerken, karar metninde de enflasyonla mücadele ve gelecek dönem para politikasına ilişkin mesajlara yer verileceğini tahmin ediyor.