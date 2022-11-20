Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, onlarca Yahudi yerleşimci İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek özellikle Aksa'nın doğu bölümünde bazı dini ritüeller gerçekleştirdi.

Yahudi yerleşimciler, baskın sırasında Harem-i Şerif'te bulunan Filistinlileri kışkırtmaya çalıştı.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.