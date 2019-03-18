Faruk Süren: Erdoğan çok güçlü bir lider "Türkiye, ekonomik açıdan hiçbir zaman geriye gitmedi"

Eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çok güçlü bir lider olduğunu" söyledi. Süren, "Mücadeleci yanını da çok takdir ediyorum. Birçok sorunla tek başına mücadele ediyor" dedi.

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a konuşan Süren, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı belediye başkanlığı döneminden beri tanıyorsunuz, öyle değil mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Evet. Müthiş bir belediye başkanıydı. Hatta stadın Ali Sami Yen'de yapılmasına izin vermişti. Ruhsat iznini bile vermişti ama bizimkiler vazgeçti. Erdoğan son derece ilgili bir belediye başkanıydı, hâlâ da aynı aktifliğini sürdürüyor. Çok güçlü bir lider gerçekten. Mücadeleci yanını da çok takdir ediyorum. Birçok sorunla tek başına mücadele ediyor. Geçen gün televizyonda katıldığı bir programda izledim kendisini. Konuştuğu her konuya son derece hakim ve bilgili.

Süren'in "Ekonomik açıdan nasıl görüyorsunuz Türkiye'yi?" sorusuna yanıtı da şu oldu:

Türkiye, ekonomik açıdan hiçbir zaman geriye gitmedi. Dünyadaki gibi ülkemizde de nakit sıkıntısı var. Güven eksikliğine bağlı ekonomik sorunlarla karşılaşıyoruz. Yurt dışından aleyhimize hamleler yapılıyor. Üretime ağırlık vermeliyiz. Sermayenin gelmesi için daha çok hamle yapmalıyız. Sermayenin dini, dili veya ırkı yok. 'Fabrikalarımızı yabancılara sattınız' diye kızanları anlamıyorum. Fabrikaların özelleştirilmesini doğru buluyorum. Fabrikalarımız bir yere gitmiyor, burada duruyor. Sermaye geliyor ülkemize, böyle bakmalıyız.