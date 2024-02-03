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Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adayları ile yarışacağını açıkladı

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Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adayları ile yarışacağını açıkladı
Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adayları ile yarışacağını açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde yerel seçimlere yönelik ittifak kararını açıklıyor. Erbakan, "Milletimiz ittifak istemiyor" dedi 

Erbakan, Cumhur İttifakı içinde yer almalarının asıl sebebinin ülkenin selameti olduğunu ve mutabakat metnini ortaya koyarak temel prensiplerinden ödün vermeden Cumhur ittifakı içinde yer aldıklarını açıkladı.

Erbakan, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bu mutabakat metni sayesinde ilkelerimizin arkasında durduk, başka bir talebimiz olmadı. Ancak üzülerek gördük ki 14 Mayıs için ortaya koyduğumuz mutabakat metininde yazanların tersi ortaya koyuldu. İşte 2024 bütçesi, emeklinin ve dar gelirlilerin içinde bulunduğu durum bunun en önemli göstergeleridir. Zam yağmurları da bunun başka bir göstergesi. İktidarın Gazze konusunda adım atmadığını da üzülerek görüyorum. İsrail Büyükelçisinin kovulması, Tel-Aviv'deki büyükelçimizin geri çekilmesi. Ticari ilişkilerin durdurulması gibi adımlar atılmadı ve 30 bin insanımız göz göre göre katledilmiştir.

Bizde bağımsız bir bağımsız parti olarak bu seçimde kendimizi göstermeyi istiyoruz. Beka sorunları olmadığı için kendi adaylarımızla giriyoruz

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