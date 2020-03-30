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Fatih Terim taburcu edildi

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Fatih Terim taburcu edildi
Fatih Terim taburcu edildi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, tedavisinin 8’inci gününde yapılan tetkikleri sonucunda bugün hastaneden taburcu edildi.

Terim, 23 Mart Pazartesi günü sosyal medya üzerinden koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve tedaviye başlandığını açıklamıştı.

Terim’in tedavi gördüğü Liv Hospital’dan yapılan açıklamada, "Covid 19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Hürriyet gazetesi, Terim’in son testinin de pozitif çıktığını fakat klinik bulguların bittiğini, bu yüzden evde karantinada tutulacağını yazdı.

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