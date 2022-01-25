  • BIST 1.945,07
  • Altın 795.87754
  • Dolar 13.4906
  • Euro 15.2092
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul -1 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKABilim İnsanlarından Covid-19’a Yakalanıp Koku Kaybı Yaşayanlara Uyarı

Fatma Girik Mal Varlığını Yeğeni Ve Manevi Kızına Bıraktı

»
Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik'in vasiyetnamesini hazırladığı ve malvarlığının büyük kısmını yeğeni Ahu Turanlı ve manevi kızı Ahu Alkar'a bıraktığı ortaya çıktı.
Fatma Girik Mal Varlığını Yeğeni Ve Manevi Kızına Bıraktı

Fatma Girik’in vasiyetnamesini hazırladığı ve malvarlığının büyük kısmını yeğeni Ahu Turanlı’ya bıraktığı ortaya çıktı. Ablası Müesser Turanlı’in kızı olan Ahu Turanlı, özel bir gayrimenkul şirketinde danışman olarak çalışıyor. Girik, malvarlığının bir kısmını da yıllar önce Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan koruyucu aile olarak 12 yaşında yanına aldığı manevi kızı Ahu Aşkar’a bıraktı.

Fatma Girik, Kovıd-19’a bağlı viral zatürre nedeniyle hayatını kaybetmişti.

 

  •  
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rus Basını: Türkiye, Rusya Ve Ukrayna Arasında Kumar Oynuyor24 Ocak 2022 Pazartesi 20:38
  • Usta oyuncu Fatma Girik hayatını kaybetti24 Ocak 2022 Pazartesi 09:43
  • Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı!23 Ocak 2022 Pazar 21:26
  • Almanya’da Erdoğan Çatlağı Oluştu: Koalisyon Ortağından Eleştiri Geldi23 Ocak 2022 Pazar 18:51
  • Kılıçdaroğlu’ndan ‘Müdahale’ Mesajlı Seçim Açıklaması23 Ocak 2022 Pazar 18:38
  • Kenan Doğulu: Sezen Aksu Seçilmiş Bir Kişidir Ve Bizim Topraklarımıza Denk Gelmiştir23 Ocak 2022 Pazar 17:30
  • Yargıtay Daha Önce, ‘Dilini Keserim’ Sözünü Tehdit Saymış23 Ocak 2022 Pazar 16:45
  • Murat Yetkin: Sezen, Sedef, Gülşen; Mesele Salt Gündem Saptırma Olmaktan Çıktı23 Ocak 2022 Pazar 11:54
  • İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı23 Ocak 2022 Pazar 11:16
  • İstanbul'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı, iki kişi hayatını kaybetti23 Ocak 2022 Pazar 11:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti