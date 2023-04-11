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FBI: Halka açık şarj istasyonları kötü amaçlı yazılım bulaştırıyor

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FBI: Halka açık şarj istasyonları kötü amaçlı yazılım bulaştırıyor
FBI: Halka açık şarj istasyonları kötü amaçlı yazılım bulaştırıyor

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), halka açık şarj istasyonlarının, siber suçluların kötü amaçlı yazılımları cihazlara bulaştırmaları için bir araç haline geldiği konusunda uyardı.

 

Dailymail'in haberine göre, FBI'dan yapılan duyuruda, ücretsiz şarj istasyonlarının kötü niyetli kişilerin cihazlardan hesap-oturum açma bilgileri, parolalar, kredi kartı bilgileri ve fotoğraflar gibi kişisel bilgileri çalması için "silah" haline geldiği ifade edildi.

 

İnsanların cihazlarını ücretsiz istasyonlara bağlamamaları gerektiği belirtilen duyuruda, bunun yerine yanlarında kendi şarj cihazları veya USB kablolarını taşıyarak şarj etmeleri çağrısı yapıldı.

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