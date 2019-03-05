FedEx’in merdiven çıkabilen teslimat robotları! (Video)

FedEx tarafından geliştirilen teslimat robotları, son dönemde geliştirilen en ilginç robotlardan birisi olabilir. Merdiven çıkabilen teslimat robotları, sektöre damgasını vuracak gibi gözüküyor.

Merdiven çıkabilen teslimat robotları, yetenekleri ile şaşırtıyor!

Taşımacılık alanında bu tarz teknolojiler üreten tek firma FedEx değil. Amazon, Starship gibi köklü şirketler, FedEx‘in bu alanlarda da rakipleri konumunda.

FedEx‘in bu robotları, şimdilik sadece basit kaldırımları ve birkaç basamaklı merdivenleri çıkabilecek durumdalar. Fakat şirket, robotların kısa sürede çok daha yetenekli olacağına inanıyor.

SameDay Bot isimli robotlar, kamera ve sensörler ile sokakta kendi başına, engellere takılmadan gidebiliyor. Hedefe ulaştıktan sonra kargo teslim edip, geri dönen robot, bu süreçte önüne çıkan yokuşları da zorlanmadan tırmanabiliyor.

Walmart, Pizza Hut gibi dev şirketlerle iş birliği yapacağını açıklayan FedEx,pizzanızı veya teknolojik ürünlerinizi bu robotlar aracılığı ile evinize kadar götürecek gibi gözüküyor.