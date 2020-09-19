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Feminist hareketin dizisi başlıyor

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Feminizm'in yükselişi ve ABD'deki Eşit Haklar Yasası'nın hazırlanış sürecini konu alan "Mrs. America" 23 Eylül Çarşamba günü saat 21.30'da FX ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
Feminist hareketin dizisi başlıyor

Başrolünde iddialı oyunculuğuyla sinema tarihine damgasını vuran Oscar ve Altın Küre ödüllü yıldız Cate Blanchett'ın yer aldığı Mrs. America, 1970'li yıllarda Amerika'daki kadın hareketini konu alıyor. Dizi, Blanchett'ın canlandırdığı, ABD'nin muhafazakar kesimini temsil eden ve o yıllarda Eşit Haklar Yasası'na (ERA) karşıt görüşleriyle öne çıkan ünlü aktivist Phyllis Schlafly'nin hikayesine odaklanıyor. Kadın hareketinin Amerika'daki siyaset ve kültürü nasıl etkilediğini ekranlara getiren 9 bölümlük mini dizi 23 Eylül'de FX'te başlıyor.

Dizide ayrıca dönemin ses getiren kadın hakları savunucularından, ABD'de yayınlanan feminist dergi "Ms."'in kurucusu Gloria Steinem'e Rose Byrne hayat verirken; Orange is the New Black dizisindeki performansıyla Altın Küre'ye aday olan Uzo Aduba ise ABD Kongresi'ne seçilen ilk siyahi kadın politikacı Shirley Chisholm'ü canlandırıyor. Dizi, usta oyunculukların yanı sıra dizide kullanılan kostüm ve makyajlarla dönemi her detayıyla izleyiciye yaşatıyor. En İyi Mini Dizi ve En İyi Kadın Oyuncu kategorileri de dahil olmak üzere toplam 10 Emmy adaylığı bulunan Mrs. America'nın senaristliğini ise Desperate Housewives, Mad Men ve Halt and Catch Fire dizilerinin Emmy ödüllü yazarı Dahvi Waller üstleniyor.

Güçlü oyuncu kadrosuyla, muhafazakar kadın hareketine karşı feministlerin savunduğu cinsiyet eşitliği için verilen mücadeleyi anlatan dizi "Mrs. America" merakla beklenen ilk bölümüyle 23 Eylül Çarşamba günü saat 21. FX ekranlarında.

FX kanalı; D-Smart, Tivibu, KabloTV, TV+ veVodafone TV platformlarından izlenebiliyor.

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