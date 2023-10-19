Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Erden Timur'a yanıt

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, geçtiğimiz sezon Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtlarının Ali Koç'a gönderildiğini iddia etmişti.

"Külliyen yalandır, iftiradır"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Erden Timur'a cevap geldi.

"Dönemin MHK Başkanı Lale Orta'nın VAR görüntüsü ya da herhangi bir görüntüyü bizzat tarafıma göndermesi ya da servis etmesi gibi bir olay katiyen gerçekleşmemiştir, külliyen yalandır, iftiradır. Kayıt var, olayı biliyoruz diyorlar, bu kayıt ya da görüntüler varsa Erden Timur’a kimlerden servis ediliyor. Bu servis edilme olayı varsa, bunu servis edenler bu kurguyu Erden Timur ile planlayanlar mıdır?"

Erden Timur'u yalancılıkla suçlayan Fenerbahçe Başkanı, iddiaların ispatının zor olmadığını ve araştırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'nun harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Koç, aksi taktirde manipülatif söylemlerin önünün açılacağını vurguladı.

Lale Orta: Tamamen asılsız bir haberdir

Dönemin Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta ise iddialar hakkında konuştu.

"Kesinlikle ne sayın Ali Koç'a, ne de diğer kulüp başkan ve yöneticilerine tarafımdan herhangi bir görüntü gönderilmemiştir. Tamamen asılsız bir haberdir."