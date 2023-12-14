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Fenerbahçe Beko'da Itoudis dönemi sona erdi

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Fenerbahçe Beko, başantrenör Dimitris Itoudis ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe Beko'da Itoudis dönemi sona erdi

Sarı lacivertliler, Avrupa'da ve ligde peş peşe gelen mağlubiyetlerin ardından Yunan başantrenör Dimitris Itoudis ile yollarını ayırdı.

"Dimitris Itoudis ile yollarımız ayrılmıştır"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2022-23 sezonundan bu yana baş antrenörlüğümüzü yapan Dimitris Itoudis ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Dimitris Itoudis’e teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon takımın başına geçen Itoudis, 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. 53 yaşındaki teknik adam, 1 buçuk sezonluk süreçte beklentilerin uzağında kaldı.

Fenerbahçe Beko, geçen sezon Türk Hava Yolları Avrupa Ligi’nde play-off turunda Olympiakos’a 3-2 elendi ve Dörtlü Final’in dışında kaldı. Sarı lacivertliler, Süper Lig’de ise play-off yarı finalinde ezeli rakibi Anadolu Efes’e 3-1 elenmekten kurtulamadı.

Fenerbahçe Beko, yaz döneminde kadroya Papagiannis, Sertaç Şanlı, Sestina ve Yam Madar takviyelerini yaptı. Brezilyalı oyun kurucu Raul Neto’nun milli takımda sakatlanması sonrası Nick Calathes ile yola devam kararı alındı.

Fenerbahçe Beko, Itoudis ile Avrupa Ligi’nde ikinci sezona iyi bir başlangıç yaptı. İlk 6 maçın 5'ini kazanan sarı lacivertliler, sonrasında düşüşe geçti.

Ataşehir’de tüm maçları kazanan Fenerbahçe Beko, deplasmanda ise tam tersi bir performans ortaya koydu. Dış sahada 8 maça çıkan Itoudis’in ekibi, 7 mağlubiyet aldı ve zirveden uzaklaştı.

2 hafta önce Real Madrid’in namağlup unvanına son veren Fenerbahçe Beko, çift maç haftasını ise kötü geçirdi. İspanya’da üst üste 2 maça çıkan sarı lacivertliler, önce Baskonia, ardından Barcelona’ya mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko son olarak Süper Lig’de deplasmanda 8 oyuncusundan yoksun Anadolu Efes’e yenildi.

Başkan Ali Koç, Sinan Erdem’deki mağlubiyet sonrası takımla 1 saat toplantı gerçekleştirmişti. Maçların son bölümünde sıkıntı yaşayan Itoudis’in takımı, birçok karşılaşmayı dördüncü çeyrek performansıyla kaybetti.

Benzer şekilde alınan mağlubiyetlerin ardından Yunan koç ve takıma yönelik eleştiriler artmıştı.

Itoudis, Panathinaikos’ta 13 sezon boyunca Obradovic’in yardımcılığını yapmıştı. Ülkemizde Banvit’i de çalıştıran Yunan koç, 2014-2022 arası CSKA Moskova’da görev yapmış ve 2 Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

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