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Fenerbahçe, Giresun’da büyük yara aldı

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Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, Giresunspor deplasmanında çok kritik iki puan bıraktı. Sarı-lacivertliler penaltıyla öne geçip 68'de yediği golle ağır yara aldı.
Fenerbahçe, Giresun’da büyük yara aldı

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Giresunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Çotanak Stadı’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler öne geçmesine rağmen 1-1’lik skorla puan kaybederek şampiyonluk yarışında yara aldı.

Bu sonucun ardından ligde kalma mücadelesi veren Giresunspor haftayı 28 puanla 16. sırada tamamladı. Fenerbahçe ise 31 maç sonunda 68 puanla 2. sırada yer aldı.

BATSHUAYI PENALTIYLA ÖNE GEÇİRDİ

Fenerbahçe, Arias’ın topa ceza sahası içerisinde elle teması sonrası VAR odası, hakeme pozisyonu izlemesini tavsiye etti. Bahattin Şimşek’in izleyip verdiği penaltıyı 20. dakikada Batshuayi gole çevirdi: 0-1.

GİRESUNSPOR’UN BASKISI GOLÜ GETİRDİ

68. dakikada ise ‘Geliyorum’ diyen Giresunspor’un golü Bajic ile geldi. Üst üste yakaladığı pozisyonlarla baskı kuran ev sahibi ekipte savunma arkasına atılan topu Szalai ıskaladı. Serginho’nun sağdan pasında Bajic yayın üzerinden sağ ayağıyla şık bir vuruş yapıp topu üst direğin içine çarptırarak filelere gönderdi: 1-1.

9 dakika verilen duraklamalarda Fenerbahçe’nin aradığı galibiyet golü gelmedi.

Ligin 34. haftasında Fenerbahçe, 18 Mayıs Perşembe günü Trabzonspor ile karşılaşacak. Giresunspor ise ligde çekilen Hatayspor nedeniyle hükmen galip sayılacak.

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