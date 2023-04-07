Fenerbahçe Kayserispor’u eleyerek Türkiye Kupası’nda son yarı finalist oldu

Sahasında Kayserispor'u mağlup eden Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen son takım oldu. Rakibi karşısında faklı bir galibiyete imza atan Fenerbahçe tribünlerinde yapılan protestolar, karşılaşmaya damga vurdu.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda Yukatel Kayserispor’u konuk etti. Karşılaşmayı 4-1 gibi farklı bir skorla kazanan Fenerbahçe, hem derbi mağlubiyeti sonrası moral buldu, hem de Türkiye Kupası’ndaki son yarı finalist olmayı başardı.

Fenerbahçe’ye turu getiren golleri 8 ve 42. dakikalarda Emre Mor, 59. dakikada Serdar Dursun ve 90. dakikada Arda Güler kaydetti. Kayserispor’un tek golü 18. dakikada Dimitrios Kolovetsios’tan geldi.

Fenerbahçe yarı finalde, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep Futbol Kulübü ile eşleşmesinde hükmen galip sayılarak yarı finale çıkan Demir Grup Sivasspor ile eşleşti.

Yarı final birinci maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Rövanş maçları ve final müsabakasına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.

PROTESTOLAR DAMGA VURDU

Fenerbahçe tribünleri, maç boyunca ve sonrasında yönetimi protesto etti. “Yönetim istifa” tezahüratlarında bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, oyuna sonradan giren Willian Arao ve İrfan Can Kahveci’yi de ıslıkladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılamanın ardından protestoların hedefindeki İrfan Can Kahveci’yi teselli etmeye çalıştı.

JORGE JESUS KULÜBEDE

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasındaki Corendon Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Jorge Jesus, bir maçlık cezasının sona ermesi nedeniyle Kayserispor maçında yedek kulübesindeki yerini aldı.

Sarı-lacivertlilerin Makedon oyuncusu Ezgjan Alioski ile Emre Mor, sarı-lacivertli formayla son olarak Gaziantep FK maçında ilk 11’de yer almıştı. İki futbolcu 81 gün sonra ilk 11’de oynadı. Son olarak UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien mücadelesinde ilk 11’de görev alan Serdar Dursun ise 224 gün sonra kadroda kendine yer buldu.

Uzun bir sakatlık dönemi yaşadıktan sonra iyileşen Nazım Sangare ise yedekler arasında yer aldı.

DERBİ 11’İNDEN 6 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, son Beşiktaş derbisinin ilk 11’ine göre kadrosunda 6 değişikliğe gitti.

Derbi maçta ilk 11’de yer almayan Alioski, Serdar Dursun, İsmail Yüksek, Zajc, Emre Mor ve Rossi, bu maçta ilk 11’de şans buldu. Derbide sahaya ilk 11’de çıkan Serdar Aziz, Osayi-Samuel, Arao, Mert Hakan Yandaş ve Arda Güler ise yedek kulübesinde yer aldı. Derbi maçta ileri uçta görev alan Joao Pedro’nun da grip olduğu için kadroya alınmadığı belirtildi.

Derbiye üçlü savunmayla çıkan Jesus, bu maçta iste dörtlü savunmayı tercih etti.

EMRE MOR ŞOV

Fenerbahçe’de Kayserispor maçında Emre Mor, üstün oyunuyla dikkatlerden kaçmadı. 8’inci dakikada Fenerbahçe’nin ilk golünü kaydeden Emre Mor, takımını öne geçirse de sarı-lacivertliler Kayserispor’un 18inci dakikadaki golüyle şok yaşadı. Üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertiler, 42’nci dakikada yine Emre Mor’un bulduğu golle tekrar öne geçti.

Performansı ile alkışları toplayan Emre Mor, 68’inci dakikada Mert Hakan Yandaş’a yerini bıraktı.

ARDA GÜLER OYUNA GİRDİ, GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe’nin Kayserispor ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısından itibaren taraftarlar, Arda Güler lehine tezahüratlarda bulundu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Arda Güler’i 78. dakikada Enner Valencia’nın yerine oyuna dahil etti. Arda Güler 90. dakikada takımının 4’üncü golünü kaydetti.