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Fenerbahçe play-off için sahaya çıkacak

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Fenerbahçe play-off için sahaya çıkacak
Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında yarın sahasında ağırlayacağı İsrail ekibi Maccabi FOX'u yenmesi durumunda, play-off'a kalmayı garantileyecek.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe, yarın sahasında İsrail'in Maccabi FOX takımını konuk edecek.

Ülker Sports Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Haftaya 17 galibiyet ve 9 yenilgiyle 4. sırada giren sarı-lacivertliler, sahasında İsrail temsilcisini yenmesi durumunda normal sezonun bitimine 3 maç kala play-off'ta mücadele etmeyi garantileyecek. Son iki sezondur Dörtlü Final oynayan Fenerbahçe, bu organizasyonda üst üste üçüncü olmak üzere toplamda 4. kez çeyrek finalde boy gösterecek.

İç saha avantajını kullanmak istiyor

İlk 4 sıradaki yerini koruyup play-off'ta iç saha avantajını kullanmak isteyen Fenerbahçe, bu hedefi için de sahaya mutlak kazanma parolasıyla çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan basketbolcular Bogdan Bogdanovic ve Kostas Sloukas'ın yarın forma giymesi beklenmiyor.

Play-off oynama şansı bulunmayan Maccabi FOX ise geride kalan 26 haftada 9 galibiyet ve 17 yenilgi aldı.

Bu iki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Maccabi FOX sahasında 87-77 kazanmıştı.

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