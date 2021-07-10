Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takım Kaptanı temsilcimiz İbrahim Yavuz, KKTC Fenerbahçeliler Derneği’ni ziyaret etti.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Lokalinde gerçekleşen görüşmede Yavuz öncelikle dernek lokalinin engellemeyen bir lokal olmasından ötürü gurur duyduğunu belirtti. Ziyaretde Dernek Başkanı Toykan Özdamar ile görüşüp forma hediye eden İbrahim Yavuz ayrıca KKTC Fenerbahçeliler Derneğinin 19.07 Dünya Fenerbehçeliler Günü yemeği organizasyonunda elde edeceği geliri kendisine maçlarda kullanması için alınacak tekerlekli sandalye için harcayacağından ötürü teşekkür etti.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar ayrıca geceye Fenerbahçe’ye gönül veren dernek üyeleri ve taraftarlarının davetli olduğunu ve birlikte zoru başarabileceklerini ve tüm engelleri aşabileceklerini söyledi.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği