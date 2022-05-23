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‘Festivale gitmeye hak kazandınız’ dediler, öğrencileri AKP programına götürdüler

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‘Festivale gitmeye hak kazandınız’ dediler, öğrencileri AKP programına götürdüler
‘Festivale gitmeye hak kazandınız’ dediler, öğrencileri AKP programına götürdüler

AKP Gençlik Kolları Başkanlığı, TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla geçtiğimiz cumartesi günü Adana’da ‘gençlik şöleni’ yapmış ve şölene Türkiye'nin birçok şehrinden öğrenciler otobüslerle taşınmıştı.

LİSE ÖĞRENCİLERİNİ GENÇLİK FESTİVALİ MESAJIYLA MİTİNGE GÖTÜRMÜŞLER

Konya'nın Altınekin ilçesinden de Adana'daki programa götürülen lise öğrencilerine AKP Gençlik Kolları tarafından “Adana Gençlik Festivali'ne gitmeye hak kazandınız” mesajı gönderilerek programa götürüldükleri ortaya çıktı.

“BU OLAYIN SORUMLULULARINDAN HUKUKİ ZEMİNDE HESAP SORACAĞIZ”

Altınekin Kaymakamlığı ve Altınekin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü konuyla ilgili açıklama yapmaya davet eden Özgür Ulaş Yiğit şunları söyledi:

*Konya'nın Altınekin ilçesine bağlı Ali Esmehan Tekelioğlu Anadolu Lisesi öğrencilerine Altınekin AKP Gençlik kollarından ‘Adana Gençlik Festivali'ne gitmeye hak kazandınız' diyerek mesaj atılmış siyasi parti mitingine götürülmüştür.

*Bir siyasi parti gençlik teşkilatı çocuklarımızın özel olması gereken cep telefonu numaralarını nereden bulmuştur? Altınekin ilçesinden hangi okullardan, kaç lise öğrencisi kandırılarak bu akıl almaz organizasyona dahil edilmiştir?

*Altınekin Kaymakamı, Altınekin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü derhal bu konu hakkında açıklama yapmak zorundadır. Ancak asıl izahat vermesi gereken adres, Konya AKP İl Başkanlığıdır.

*Temennimiz odur ki bu gidişle yakında okuma bayramı adı altında ilkokul öğrencilerinin de kandırılmasıdır. Eğitim-İş sendikası olarak bu akıl almaz olayın peşini bırakmayacağımızı, bu olayın sorumlularından hukuki zeminde hesap soracağımızı herkesin bilmesini isteriz.

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