  • BIST 5.061,22
  • Altın 1244.261
  • Dolar 19.3907
  • Euro 21.2957
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAHareketsizlik pek çok hastalığın ana kaynağı!

FIBA, Rusya'yı 2024 Olimpiyat Elemeleri'nden men etti

» »
FIBA, Rusya'yı Paris'te düzenlenecek olan 2024 Olimpiyat Elemeleri'nden men etti.
FIBA, Rusya'yı 2024 Olimpiyat Elemeleri'nden men etti

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmak için düzenlenecek elemelere Rusya'nın dahil edilmeyeceğini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, 2024 Paris Olimpiyatları için oynanacak eleme müsabakalarına katılacak milli takımlar ilan edildi.

Türkiye'nin de bulunduğu listeye Rusya, Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle dahil edilmezken, yerine Bulgaristan alındı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'den iki takımın olduğu Dörtlü Final'de; Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor13 Nisan 2023 Perşembe 16:17
  • Metgin Ünilig’de “final four” zamanı12 Nisan 2023 Çarşamba 12:41
  • Ünilig’de Final Four zamanı11 Nisan 2023 Salı 17:45
  • NBA’de play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu10 Nisan 2023 Pazartesi 17:41
  • İskele'de kazanan Gençler Birliği07 Nisan 2023 Cuma 11:09
  • İskele'de çekişmeli maçın galibi Savoy Marmara30 Mart 2023 Perşembe 13:43
  • Koopspor rahat kazandı: 77-3429 Mart 2023 Çarşamba 10:54
  • Basketbol'da U20 Şampiyonu YDÜ27 Mart 2023 Pazartesi 22:17
  • YDÜ’den kritik galibiyet: 69-6425 Mart 2023 Cumartesi 23:14
  • Gençler Birliği'nden İskele'de Basketbol Resitali22 Mart 2023 Çarşamba 15:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti