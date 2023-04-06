  • BIST 4.905,69
  • Altın 1243.982
  • Dolar 19.2541
  • Euro 21.0048
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAElektrik kesintisinin nedeni belli oldu

FIFA, dünya sıralamasını açıkladı!

» »
FIFA, ülkelerin dünya sıralamasındaki güncel durumunu paylaştı. Dünya Kupası zaferi yaşayan Arjantin 1. sıraya yükselirken, Türkiye de 1 basamak yukarıya tırmandı.
FIFA, dünya sıralamasını açıkladı!

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 43’üncü oldu.

FIFA tarafından açıklanan nisan ayı dünya sıralamasında Türkiye, 1465,7 puanla 43’üncülüğe yerleşti.

2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Arjantin’in zirveyi Brezilya’dan aldığı listede, Fransa da ikinci sıranın sahibi oldu. Arjantin yaklaşık 6 yıl sonra ilk kez birinci basamağa yükseldi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Temmuz 2023’te açıklanacak. (AA)

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TFF Başkanı Büyükekşi, 12 Yaş Altı İzmir Cup'a katılacak takımlara başarılar diledi02 Nisan 2023 Pazar 17:39
  • Kadıköy'de kurtlar sofrası! Ligin kaderi değişebilir02 Nisan 2023 Pazar 14:09
  • Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın 99 yıllık rekabeti01 Nisan 2023 Cumartesi 17:46
  • Fransa'da Tepki Çeken Yasak01 Nisan 2023 Cumartesi 10:58
  • Pep Guardiola’dan, depremzedelere yardım çağrısı: Kökümüz bir, suyumuz bir31 Mart 2023 Cuma 21:40
  • Avrupa futbolunda derbi haftası31 Mart 2023 Cuma 18:50
  • UEFA’dan Fenerbahçe, Sivasspor ve Trabzonspor’a ceza31 Mart 2023 Cuma 10:48
  • Çetinkaya TSK futbol takımı ara bölgedeki tarihi sahasına 8 yıl sonra kavuştu31 Mart 2023 Cuma 10:17
  • Çetinkaya TSK futbol takımı ara bölgedeki tarihi sahasına 8 yıl sonra kavuştu31 Mart 2023 Cuma 09:13
  • Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu30 Mart 2023 Perşembe 12:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti