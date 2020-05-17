Fikri Toros: Binlerce dönüm ormanımız, telafisi yıllar sürecek bir kayıba uğradı

İşte açıklama;

Kalkanlı, Tepebaşı, Akdeniz ve Koruçam köylerimizin ormanlarını etkisi altına alan yangını derin bir hüzün içerisinde takip ettik..

Binlerce dönüm ormanımız, telafisi yıllar sürecek bir kayıba uğramıştır..

Tek tesellimiz herhangi bir can kaybı olmaması..

Yangını kontrol altına almaya çalışan itfaiye, sivil savunma ve orman dairesi ekiplerine, ayrıca onlara destek sağlayan belediyelere ve köy sakinlerine; ayrıca Türkiye ve Güney Kıbrıs’tan gelen desteğe teşekkür eder, tümüne çalışmalarında kolaylıklar dilerim...

Hepimize geçmiş olsun!