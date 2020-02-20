  • BIST 118.291
  • Altın 315,017
  • Dolar 6,0861
  • Euro 6,5737
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Filistin İle İsrail Arasındaki İthalat Gerilimi Sona Erdi

» »
Filistin İle İsrail Arasındaki İthalat Gerilimi Sona Erdi
Filistin İle İsrail Arasındaki İthalat Gerilimi Sona Erdi

Filistin'in, İsrail'den inek ithalatını yasaklamasıyla başlayan, Tel Aviv yönetiminin de buna karşılık Filistin tarım ürünlerinin ihraç ve ithal edilmesini engellemesiyle artan gerilimde taraflar, uzlaştı. 

Filistin Tarım Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tel Aviv yönetimi, Filistin tarım ürünlerinin İsrail'e ithalatına ve başka ülkelere ihracatına getirdiği yasağı kaldırdı. 

İsrail ayrıca Filistin'in doğrudan başka ülkelerden canlı hayvan ithal etmesine izin vereceğini taahhüt etti. 

Buna karşılık Filistin, İsrail'den inek ithalatına getirdiği yasağı kaldırma kararı aldı. 

Filistin, Eylül 2019'da İsrail'e bağımlığını azaltmak için bu ülkeden inek ithalatını yasaklamıştı. 

Bunun üzerine İsrail Savunma Bakanı NaftaliBennett de bu ay başında Filistin'in tarım ürünlerinin İsrail'e ithalatına ve başka ülkelere ihracatına yasak getirmişti. 

İşgal nedeniyle Filistin hem ihracat hem de ithalatta İsrail'den izin alma yükümlülüğü bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya'dan Erdoğan'ın İdlib açıklamalarına jet yanıt19 Şubat 2020 Çarşamba 17:26
  • Lavrov: Türk heyetle yapılan Suriye konulu toplantıda bir anlaşmaya varılmadı19 Şubat 2020 Çarşamba 14:55
  • Rusya Savunma Bakanı Şoygu: ABD, Suriye'deki petrol sahalarını yağmalıyor18 Şubat 2020 Salı 23:42
  • İsrail, Doğu Asya'yı Ziyaret Eden Yabancılara Ülkeye Giriş Yasağı Getiriyor18 Şubat 2020 Salı 13:18
  • Birleşmiş Milletler’den İdlib için ateşkes çağrısı17 Şubat 2020 Pazartesi 21:34
  • AKP sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye mutabakatı ihlal etmiyor17 Şubat 2020 Pazartesi 20:30
  • Türk ve Rus heyetlerinden Moskova'da İdlib görüşmesi17 Şubat 2020 Pazartesi 14:34
  • Birleşik Arap Emirlikleri'nden ilk nükleer santralin çalışmasına onay verildi17 Şubat 2020 Pazartesi 13:56
  • Rusya: Türkiye’nin gözlem noktaları neyi gözlüyor?17 Şubat 2020 Pazartesi 12:17
  • Irak’ta halk hareketi bir eylemciyi Başbakan yapmak istiyor17 Şubat 2020 Pazartesi 12:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti