Filistinli bir baba, ailesine beş dilim ekmek alabilmek için altı saat sırada bekliyor

Gazze'nin güneyinde su ve gıda gerçek bir sorun.

Gazze'nin güneyinde su ve gıda gerçek bir sorun.

İsrail bölgeye yeniden su pompalamaya başlayacağını açıkladı ama insanların evlerine su pompalamak için yakıt yok.

Nasser Hastanesinin dışında içme suyu taşıyan bir BM tankeri var. Yüzlerce insan küçük su şişelerini doldurabilmek için burada sırada bekliyor.

Dün bir babayla tanıştım. Bana, ailesine beş dilim ekmek alabilmek için altı saat sırada beklediğini anlattı.

Bu bölgedeki insanlar sürdürülebilir bir yardım koridoru oluşturulmasını istiyorlar. Ailelerine yemek ve su vermekten başka bir şey umurlarında değil.

Hayatta kalmak için savaşıyorlar.