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Financial Times: Erdoğan hızlı iyileşme konusunda kumar oynarken Türkiye rezervlerini bitiriyor

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Britanya merkezli ekonomi gazetesi Financial Times, Koronavirüs'ün turizm sektörü üzerindeki etkisinin Türkiye ekonomisinde sert bir şekilde hissedileceğini yazdı.
Financial Times: Erdoğan hızlı iyileşme konusunda kumar oynarken Türkiye rezervlerini bitiriyor

Britanya merkezli ekonomi gazetesi Financial Times, Koronavirüs'ün turizm sektörü üzerindeki etkisinin Türkiye ekonomisinde sert bir şekilde hissedileceğini yazdı.

Gazetede Laura Pitel imzasıyla yayımlanan " Erdoğan hızlı iyileşme konusunda kumar oynarken Türkiye rezervlerini bitiriyor" başlıklı makalede ülkenin turizm sektörünün zorda olduğu ve yatırımcıların "kaçıştığı" ifade edildi. 

Pitel, Ankara'nın bu şartlar karşısında yeni bir döviz krizini önlemek için milyarlar harcadığını yazdı.

FT, Türkiye'nin krizdeki ekonomik yaklaşımını "yüksek riskli" olarak nitelendirirken, "hızlı iyileşme" yönünde atılan adımların kumar olduğunu ifade etti.

Makalede, "Koronavirüs pandemisinin turizmde yarattığı çöküntü, ülkenin finanslarında bir açığa neden oldu. Yabancı yatırımcı geçtiğimiz 12 ayda yerel para birimi cinsinden tahvillerde ve hisselerde 13 milyar dolar büyüklüğünde satış yaparak çıktı" yorumu yer aldı.

Societe Generale stratejisti Phoenix Kalen, "Eğer Koronavirüs'ün etkilerinin göreceli olarak çabuk kaybolacağını düşünüyorsanız bu uygun bir strateji. İlk aşamada çok maliyetli olsa da bu zorlu periyotu atlatabilmeniz için size zaman kazandırıyor" dedi. 

Ancak Kalen, senaryo Türkiye'nin öngördüğü gibi gitmezse ve turizm ile ihracattan gelirler planladığı zamanda tekrar artış göstermese de ülkenin gelecekteki küresel ekonomik şoklardan daha ağır bir şekilde etkileneceğini bildirdi. Kalen, "Mevcut durum 12 ay daha sürerse bu strateji sürdürülebilir olmaz. Türk yetkililer hassas bir denge kurarak uçurumdan yuvarlanmamaya çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Finans Enstitüsü başekonomisti Robin Brooks, Türkiye'nin "Cari açığı genişletmek, kuru dizginlemek için milyarlar harcamak ve ekonomiye ucuz kredi pompalamak gibi, daha iki yıl önce liranın dolar karşısında %30 değer kaybettiği krizi tetikleyen hamleleri tekrarladığını" ifade etti. Habere göre liranın o dönemki sert düşüşü, Türkiye'nin zaten borçlu durumda olan kurumsal sektörü üzerinde baskıya yol açmış, enflasyonu tırmandırmış ve resesyona sebep olmuştu.

Turizmden elde edilen gelirin ülkeye döviz girmesinin en önemli kaynağı olduğunu ifade eden Pitel, Türkiye'ye 2020'nin ilk altı ayında geçen yıla kıyasla yüzde 75 daha az turist geldiğini ifade etti. Haziran ayında bu düşüşün yüzde 96'yı bulduğu ifade edildi.

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