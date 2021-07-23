  • BIST 1.351,590
  • Altın 496,28
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKulak Tıkanıklığı Nasıl Geçer ve Ne İyi Gelir?

Financial Times yazarından Erdoğan yorumu: İktidarı yıpranmaya başladı

»
Financial Times’ın yazarlarından olan David Gardner, “Erdoğan’ın iktidarı yıpranmaya başladı” başlıklı bir makale yazarak Türkiye’de yaşanan son gelişmeleri analiz etti.
Financial Times yazarından Erdoğan yorumu: İktidarı yıpranmaya başladı

Financial Times’ın yazarlarından olan David Gardner, “Erdoğan’ın iktidarı yıpranmaya başladı” başlıklı bir makale yazarak Türkiye’de yaşanan son gelişmeleri analiz etti.

Gardner’ın makalesinde, “Boğaziçi Üniversitesi rektörü atamasında U-dönüşü yapılması, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın artık zarar göremez olmadığı hissi yarattı. Türkiye’nin en güçlü cumhurbaşkanı geçen hafta U-dönüşü yaparak hem kötü bir karar aldığını hem de siyasi olarak kırılganlığını gözler önüne serdi” yorumunu yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde 6 ay süren eylemler hakkında “Ülkede yankı uyandıran ve 2013’ten beri en sürdürülebilir olan hareket” ifadesini kullanan Gardner, “2013’ten beri Erdoğan tek adam rejimine geçti ve Türkiye’deki parlamenter sistemi Rusya tarzı bir başkanlığa getirdi. Yargı, akademi ve medyayı bünyesi altına aldı. Fakat bu süre zarfında kişisel ve siyasi alanlarına saldırı hisseden ve muhalefet yapan Türkiye nüfusunun yarısını ezmeyi başaramadı” ifadesini kullandı.

“ÇOK ÜNİVERSİTE VAR AMA KALİTE YOK”

Gardner makalesinde, “Erdoğan üniversite eğitimine erişimi genişletti. 20 yıldır üniversitelerinde sayısı üçe katlandı fakat nicelik sundu nitelik değil. Boğaziçi Üniversitesi, intihal yapan ve hatta 2015’te AKP’den seçime girerek kazanamayan bir kişiyi kabul etmedi. Erdoğan’ın güçlü içişleri bakanı Süleyman Soylu’nun protestoculara ‘terörist’ ve  ‘LGBT Sapkınları’  demesine rağmen protestocular vazgeçmedi. Bu gelişmeden sonra zafer ilan etmek için çok erken. Berat Albayrak ayrıldığında, birçok insan çok sevinmişti. Fakat o zamandan beri göreve daha geleneksel isimler geldi” dedi.

Financial Times’ta yayınlanan yorum-analizde, “Bulu’yu görevden almak, taktiksel bir hamleden başka bir şey olmayabilir. Erdoğan gibi savaşçı geri adım attığında oradan gelecek karşı yumruğa dikkat etmek gerekiyor” denildi. Makalede, AKP’den “modern zamanların en başarılı siyasi partilerinden biri, onlarca seçimden zaferle ayrıldı” yorumu yapılırken, partinin içinin boşaltıldığı iddia edildi. Gardner, “Erdoğan partinin kurucu ortaklarını ve yakın kurmaylarını uzaklaştırdı ve onun yerine duymak istediklerini söyleyen dalkavukları tercih etti” dedi.

“KADINLAR TEPKİLİ”

Makalede, 2019’daki yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara’yı kaybetmesinin çok kritik olduğu belirtilirken, “Merkez tabanı, partiden uzaklaşıyor. Erdoğan’ın büyüme modeli ucuz kredi verip, tüketim ve inşaatı artırmaktı. Türkiye’de ideolojik ve kültürel ayrım olmadan birçok kadın Erdoğan’ın 2011’de imzalanan İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmasına tepki gösteriyor. Sadece laik CHP değil, bir dönem aynı yolda yürüdüğü eski başbakan Ahmet Davutoğlu, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski kurmaylarından Ali Babacan, AKP’ye rakip partiler kurdu. Onlar seçimi kazanamaz ama ondan oy alarak, Erdoğan’a karşı herhangi bir koalisyonda yer alabilirler” denildi.

Financial Times’ın görüş kısmında yayınlanan makalede, “CHP’den aday gösterilen ama Erdoğan’la benzer bir profilde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP karşısında geniş bir koalisyon kurmayı başardı ve AKP gibi bir devi durdurmanın mümkün olduğunu gösterdi” ifadesine yer verildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TRT Arabi'ye konuşan Taliban sözcüsü: Türkiye bizim kardeşimiz, iyi ilişkiler kurmak istiyoruz22 Temmuz 2021 Perşembe 13:55
  • Fatih Altaylı, Erdoğan'ın görüntülerine işaret etti: Çok yakınında birilerinin Cumhurbaşkanı’nı zor duruma düşürmek istediğine, zayıf göstermeye çalıştığına işaret eder22 Temmuz 2021 Perşembe 12:17
  • Tarihte bir ilk: Bina yapmakla "devlet" olmak...22 Temmuz 2021 Perşembe 10:00
  • ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi21 Temmuz 2021 Çarşamba 20:36
  • Fatma Girik hastaneye kaldırıldı20 Temmuz 2021 Salı 20:10
  • Erdoğan: Taliban'ın bu görüşmeleri Türkiye’yle çok daha rahat yapması lazım, çünkü Türkiye'nin Taliban'ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok20 Temmuz 2021 Salı 11:54
  • Mehmet Metiner'den AK Parti'ye: Her düzeyde ciddi bir kibir-böbürlenme sorunu var20 Temmuz 2021 Salı 11:03
  • Erdoğan: Şartlarımız sağlanabilirse Kabil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz20 Temmuz 2021 Salı 08:41
  • Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığına 2 gün vekalet edecek19 Temmuz 2021 Pazartesi 11:35
  • Uykuları kaçıran anket!, AKP %30'un altına düştü19 Temmuz 2021 Pazartesi 11:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti