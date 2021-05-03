Finans Enstitüsü piyasalara baktı, dolar tahminini 7,5’ten 9,5’e yükseltti

Enstitü, değişikliğe neden olarak giderek kötüleşen piyasa beklentisini gösterdi.

IIF Başekonomisti Robin Brooks, TL için gerçeğe uygun değerin 9,5’e yükseltildiğini belirterek, geçen yılki değerlendirmelerini artan cari açık nedeniyle iki defa değiştirdiklerini söyledi.

Brooks, “Bu değişiklik, mart ayından bu yana gerçekleşen duyarlılıkta keskin bir bozulmadan kaynaklanıyor” dedi.

IIF, adil değer tahminini 2020 yılı içinde nisan ayında 6,3, haziranda ise 7,5’e çıkarmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 20 Nisan’da Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ı görevden almasıyla TL’de yüzde 16’ya yakın kayıp olmuş ve birçok uluslararası kurum, TL’nin dolar karşısında ne kadar değer kaybedebileceğine dair tahmin yürütmekte zorlanır hale gelmişti.

Son olarak İsviçre merkezli finans devi UBS, 2021 yılı sonuna ilişkin dolar/TL tahminini 9 lira olarak revize etmişti.