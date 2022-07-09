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Fitch, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu B+'dan B’ye indirdi, görünümünü ise “negatif” olarak teyit etti.
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu B+'dan B’ye indirdi, görünümünü ise “negatif” olarak teyit etti.

Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu B+'dan B’ye indirdi, görünümünü ise “negatif” olarak teyit etti.

Fitch’in yaptığı değerlendirmede kredi notunun düşürülmesine ilişkin şu ifadeler yer aldı: “Artan geriye dönük endeksleme riskleri ve döviz kuru geçişkenliğinin hem hız hem de büyüklük olarak artması nedeniyle liranın ek değer kaybetmesi nedeniyle yörüngesi oldukça belirsizliğini koruyor.”

Bloomberg'de yer alan habere göre kuruluş, 2022'de yıllık enflasyonun ortalama yüzde 71,4'e çıkacağını tahmin ettiklerini de açıkladı.

Fitch, Şubat 2022’de kredi notunu düşürmüştü

Fitch 12 Şubat’ta aldığı karar ile Türkiye’nin kredi notunu BB-‘den B+’ya indirdiğini, görünümünü ise “negatif” olarak teyit ettiğini açıklamıştı. Fitch bu tarihte yayımladığı raporda, "daha sık ve yoğun politika odaklı" finansal stres dönemlerinin, Türkiye'de yüksek enflasyonu, düşük dış likiditeyi ve zayıf politika güvenilirliği açısından kırılganlıkları artırdığını belirtmişti.

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