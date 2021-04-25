  • BIST 1.345
  • Altın 478,740
  • Dolar 8,3255
  • Euro 10,0324
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAMehmetçik imar planına kavuşuyor… Hedef Ağustos sonu

Flash TV ekranlara geri dönüyor

»
2019 yılında yayınına ara veren Flash TV, ekranlara geri dönüyor. Flash TV’nin sahibi Ömer Göktuğ, yaptığı açıklamalarla kanalın geri dönüşünü doğruladı.
Flash TV ekranlara geri dönüyor

Yayın hayatını 2019 yılında durduran Flash TV, ekranlara geri dönüyor. Kanal, yeni yayın döneminde de geçmiş döneme yakın formatlarla izleyicilerle tekrar buluşacak.

Medyakoridoru'na konuşan Flash TV’nin sahibi Ömer Göktuğ, kanalın geri dönüşünü doğrularken, formatın yine eğlence odaklı olacağını belirtti. Kanalın Genel Müdürlüğü için de 2009-2010 yılları arasında kanalda haber sunuculuğu yapan gazeteci ve televizyon sunucusu Hakan Aygün'e teklif sunuldu. Aygün'ün bu teklife ne yanıt verdiği henüz açıklanmadı. 

Flash TV, mevcut planlara göre önümüzdeki temmuz ayında yayına başlayacak.

'28 YILLIK TELEVİZYONCULUK TARİHİMİZE GÖLGE DÜŞÜRMEMEK İÇİN ARA VERİYORUZ'

Mart 2019'da yayınını sonlandıran Flash TV yönetimi, "Uzun süredir yaşadığımız ve artık çekilmez hale gelen baskılar nedeniyle bir süre sesimizi kısıyoruz. İktidar sahiplerinin hukuk tanımaz uygulamaları, idari ve siyasi baskılar dayanılmaz hal aldı. Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın zarar görmesini önlemek ve 28 yıllık televizyonculuk tarihimize gölge düşürmemek için yayınlarımıza bir süre ara vermek kararımızı kamuoyuna duyururuz" açıklamasını yapmıştı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • VeBitcoin CEO’su İlker Baş ifade verdi: Aylık gelirim 1 milyon 500 bin lira civarında25 Nisan 2021 Pazar 17:21
  • Türkiye'de Bilim kurulu üyesi: Tam kapanma gelebilir25 Nisan 2021 Pazar 17:19
  • "KEŞKE YAPSAYDIK" DEDİLER AKP yöneticileri 'soykırım yok' derken nefret diline sarıldı25 Nisan 2021 Pazar 13:55
  • Biden'ın 'Ermeni Soykırımı'nı resmen tanımasının Türkiye için sonuçları ne olur?25 Nisan 2021 Pazar 09:15
  • Biden'in "soykırım" demesi ne anlama geliyor?25 Nisan 2021 Pazar 09:03
  • Cumhurbaşkanlığı'ndan Biden'ın 'soykırım' nitelemesine kınama: Türkiye Cumhuriyeti açısından yok hükmündedir25 Nisan 2021 Pazar 00:32
  • ABD Büyükelçisi, T.C. Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı25 Nisan 2021 Pazar 00:29
  • THY, 22 Nisan'daki 711 seferle Avrupa'da en çok uçuş yapan havayolu oldu24 Nisan 2021 Cumartesi 22:20
  • Kılıçdaroğlu’ndan iktidara Thodex sorusu: Öbür tosunu da aradın kırmızı bültenle ne oldu?24 Nisan 2021 Cumartesi 14:58
  • Karantinadan kaçıp polise tükürdü: Korktun mu? Korkma oğlum Allah'tan kork!24 Nisan 2021 Cumartesi 14:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti