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Formula 1'de sıradaki durak Hollanda

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışına Hollanda ev sahipliği yapacak.
Formula 1'de sıradaki durak Hollanda

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı, Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan, 4,2 kilometrelik pistte düzenlenecek.

Hollanda Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. 72 turluk yarış ise 4 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da start alacak.

Bu sezon şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 9, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz (Ferrari) ise birer yarış galibiyeti elde etti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

Max Verstappen (Hollanda): 284 puan

Sergio Perez (Meksika): 191

Charles Leclerc (Monako): 186

Carlos Sainz (İspanya): 171

George Russell (Büyük Britanya): 170

TAKIMLAR

Red Bull: 475

Ferrari: 357

Mercedes: 316

Alpine: 115

McLaren: 95

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