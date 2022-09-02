Formula 1'de sıradaki durak Hollanda

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı, Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan, 4,2 kilometrelik pistte düzenlenecek.
Hollanda Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. 72 turluk yarış ise 4 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da start alacak.
Bu sezon şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 9, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz (Ferrari) ise birer yarış galibiyeti elde etti.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
PİLOTLAR
Max Verstappen (Hollanda): 284 puan
Sergio Perez (Meksika): 191
Charles Leclerc (Monako): 186
Carlos Sainz (İspanya): 171
George Russell (Büyük Britanya): 170
TAKIMLAR
Red Bull: 475
Ferrari: 357
Mercedes: 316
Alpine: 115
McLaren: 95
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