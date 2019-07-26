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Fortnite: 30 milyon dolar ödülün dağıtılacağı Dünya Kupası hakkında merak edilenler

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26-28 Temmuz'da gerçekleşecek Fortnite Dünya Kupası finallerinde 100 oyuncu 3 milyon dolarlık ödülü kazanmak için yarışacak
Fortnite: 30 milyon dolar ödülün dağıtılacağı Dünya Kupası hakkında merak edilenler

Toplam 30 milyon dolarlık ödül dağıtılan Fortnite Dünya Kupası finalleri bu hafta sonu New York'ta gerçekleşiyor.

Fortnite Dünya Kupası kapsamında yapılan 10 haftalık online yarışmaya 40 milyon e-sporcu katıldı. 26-28 Temmuz'da gerçekleşecek finallerde ise 100 oyuncu 3 milyon dolarlık şampiyonluk ödülünü kazanmak için mücadele edecek.

Fortnite Dünya Kupası'nın 30 milyon dolarlık ödülü, bir e-spor etkinliğinde dağıtılan en yüksek tutar olacak.

Fortnite'ın yapımcısı Epic Games tarafından organize edilen Dünya Kupası'nda bütün finalistler eve en azından 50 bin dolarla dönecek ve ilk dörde girenler milyoner olacak.

Dünya Kupası nasıl izlenecek?

Epic Games, turnuvayı FacebookYouTube ve Twitch gibi sosyal medya platformlarından canlı olarak yayınlayacak.

Ayrıca 'oyun içinde video' güncellemesiyle bir yandan Fortnite oynarken bir yandan da Dünya kupası'nı takip etmek mümkün olacak.

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Turnuvanın programı nasıl?

Dünya Kupası finallerinde solo ve çiftler müsabakaları gerçekleşecek. Ayrıca ünlüler maçları da olacak.

Turnuva bugün ünlüler müsabakalarıyla başlıyor. Fortnite Dünya Kupası'na katılan ünlüler arasında müzisyen Marshmelo, Amerikan güreşçisi Xavier Woods, Walking Dead dizisinde Rick Grimes'ın oğlu Carl'ı canlandıran Chandler Riggs, Spartacus dizisinde Spartacus'ü canlandıran aktör Liam McIntyre ve müzisyen Alison Wonderland gibi isimler var. Turnuvaya toplamda 50 ünlü katılıyor.

Cumartesi günü ise çiftler maçları oynanacak.

Pazar günü ise solo turu düzenlenecek ve Fortnite'ın Dünya şampiyonu belli olacak.

Pazar günkü karşılaşmada 100 oyuncu aynı anda Fortnite adasına inecekler ve tek bir oyuncu hayatta kalana kadar mücadele edecekler.

21 yaşındaki ABD'li e-sporcu Turner 'Tfue' Tenney, bu yılın favorisi olarak gösteriliyor.

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Turnuva nerede düzenlenecek?

New York'ta bulunan 23 bin kişi kapasiteli Arthur Ashe Tenis Stadyumu'nda düzenlenecek Dünya Kupası'nın sahnesinde sıralar halinde bilgisayarlar kuruldu.

Her oyuncu evlerindeki bilgisayar kurulumuyla, yani evde kullandıkları klavye ve fareyle oynayabilecek. İzleyiciler büyük ekranlardan yarışmayı takip edebilecek.

https://www.youtube.com/watch?v=m4AsBgy6D18

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