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Fransa: Bazı kentlerde halka maske dağıtma kararı, Paris'te gündüz koşuya çıkmak yasaklandı

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Fransa: Bazı kentlerde halka maske dağıtma kararı, Paris'te gündüz koşuya çıkmak yasaklandı
Fransa: Bazı kentlerde halka maske dağıtma kararı, Paris'te gündüz koşuya çıkmak yasaklandı

Fransa'da bazı şehirler, koronavirüsle mücadele kapsamında, halka maske dağıtma kararı aldı. Bu arada, başkent Paris'te de gündüz saatlerinde dışarıda egzersiz yapılması yasaklandı.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, tüm kent sakinlerinin 10 gün içinde tekrar kullanılabilen maske alacağını söyledi.

Estrosi, haftasonu sosyal izolasyon kurallarında "kabul edilemez bir gevşeme" gözlemlendiğini belirtti.

Cannes ve Mandelieu-la-Napoule kentlerinde de maske dağıtılacağı duyurusu yapıldı.

Bu arada, başkent Paris'te polis, yarından itibaren saat 10:00 ve 19:00 arasında dışarıda egzersiz yapılmasının yasaklanacağını duyurdu.

Fransa'da uygulanan kurallarda, koşu için dışarı çıkılmasına izin veriliyor, ancak doktorlar gündüz saatlerinde çok sayıda kişinin dışarı çıkması ve sosyal mesafe kurallarına uymamasından şikayetçi.

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