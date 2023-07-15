Fransa ‘hızlı moda’yla mücadele etmeye hazırlanıyor: Kıyafetlerinizi çöpe atmayın

Modanın kalbinin attığı Fransa, giyim sektöründeki hızlı tüketimi azaltmak için yenisini almak yerine eskisini tamir ettiren modaseverlerin 6 ile 25 avro arasındaki masraflarını karşılayacak.

Topuğunuz mu kırıldı, pantolonunuz mu yırtıldı, gömleğinizin düğmeleri mi koptu? Fransız hükümeti israfı azaltmayı amaçlayan yeni bir program kapsamında ‘onarım primi’ ödeyecek.

Guardian‘ın haberine göre ülkenin ekolojik dönüşümden sorumlu bakanı Berangere Couillard, her yıl ülkede 700 bin ton giysinin çöpe atıldığını belirterek terzileri ve ayakkabı tamircilerini ‘Refashion’ adlı eko-örgüt tarafından yürütülecek programa katılmaya davet etti:

“Amaç onarım yapanlara destek olmak. Bu, atölyeleri ve perakendecileri ‘yeniden iş yaratma umuduyla’ onarım hizmetleri sunmaya teşvik edecek.”

Couillard, hükümetin ‘hızlı moda’yla mücadelede kararlı olduğunu kaydetti.

Dünya genelinde yılda 100 milyarın üzerinde tekstil ürünü satılıyor. Fransa’da bu rakam her bir kişi için yılda yaklaşık 10.5 kiloya denk geliyor.

Bağışa teşvik

Refashion, insanları sadece tamir etmeye ve yeniden kullanmaya değil, aynı zamanda satın aldıkları tekstil ürünlerinin miktarını azaltmaya ve artık istemediklerini bağışlamaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Bağışların yaklaşık yüzde 56’sının tekrar kullanılabileceği ve yüzde 32’sinin yeni bir şeye dönüştürülebileceği belirtiliyor.

Ekim ayından itibaren insanlar, programa katılan atölyelerde ya da ayakkabıcılarda giysi ve ayakkabılarını tamir ettirerek masraflarının 6 ila 25 avro arasındaki kısmını geri alabilecek.

Örneğin ayakkabısının topuğunu yenileten bir kişi 7 avro, ceket, etek gibi kıyafetlerde ise yenileme karşılığı 25 avroya kadar para iadesi alınabilecek.

Onarım priminin hükümetin önümüzdeki beş yıl için ayırdığı 154 milyon avroluk fondan ödeneceği belirtildi.

Sektörden tepki

Ancak hükümetin bu adımı sektörden tepki aldı. Bazı sektör temsilcileri, önemli bir Fransız endüstrisinin bu şekilde ‘damgalandığını’ savundu.

Fransa’da lüks tüketim ürünleri üzerine bir endüstri örgütünün başı olan Pascal Morand da benzer şekilde, lüks ürünlere kötü etki yapabileceği uyarısında bulundu.

Fransa’nın en büyük endüstrilerinden moda, 66 milyar dolarlık bir sektör ve binlerce iş sağlıyor.