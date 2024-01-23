Fransa’da 13 kişinin Paris Olimpiyat Meşalesi taşımasına sabıka engeli

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Meşalesini elden ele taşımak isteyenlerden 13’ünün başvurusunun olumsuz sicilleri nedeniyle reddedildiğini açıkladı.

Darmanin, uyuşturucu sabıkası dışında, radikal dinci oldukları gerekçesiyle 13 kişinin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Meşalesini elden ele taşıyacak yaklaşık 12 bin kişi içinde yer almayacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı basına yaptığı açıklamada, güvenlik birimlerinin titiz araştırması sonucunda sadece 13 kişinin başvurusunun reddedildiğini bunun da toplam başvuru içinde yüzde 0,10 gibi çok düşük bir orana denk geldiğini söyledi.

Bunlardan 10'unun uyuşturucu suçlarından ciddi sabıka kaydı bulunduğunu belirten Fransız bakan, diğer üçünün başvurusunun ise "radikal İslam, dış müdahale veya Rusya-Ukrayna çatışmasıyla bağlantı" nedeniyle istihbarat servisleri tarafından reddedildiğini bildirdi.

Darmanin, meşalenin 80 gün boyunca motosikletli polis, çevik kuvvet, drone uzmanları ve terörle mücadele güçlerinin de içinde yer aldığı 100 kişiden oluşan güvenlik birimi tarafından korunacağını sözlerine ekledi.

Meşalenin taşınması 8 Mayıs’ta ülkenin güneyindeki Marsilya’da başlayacak ve Paris Olimpiyat Oyunlarının başladığı tarih olan 26 Haziran’da sona erecek.

Meşale, 80 gün boyunca 200’e yakın kasabadan geçecek.

Fransız polisi, Olimpiyat Meşalesinin, terör tehdidi dışında toplumsal konularda seslerini duyurmak isteyen bazı sivil toplum örgütleri tarafından engellenmesinden endişe ediyor.

Olimpiyat Oyunlarını simgeleyecek olan meşale, Fransız tasarımcı Mathieu Lehanneur tarafından dizayn edildi.