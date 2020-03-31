Fransa'da Bir Günde En Yüksek Can Kaybı Gerçekleşti

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 24'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 4 bin 276 artışla 44 bin 450'ye ulaştığını belirtti.

Virüsü taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının da 5 bin 56'ya çıktığını aktaran Salomon, hastalığı atlatan kişi sayısının 7 bin 924'e yükseldiğini kaydetti.

Salomon, yoğun bakımda bulunanların yüzde 59'unun 60-80 yaşlarında olduğunu söyledi.

Ülkede salgının durumunu yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ile değerlendirdiklerini ifade eden Salomon, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 418 artarak 3 bin 24'e ulaştığını duyurdu.

Böylece bugün, Fransa'da bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı.