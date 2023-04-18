Fransa'da kadın bakanın erotik pozları, Playboy dergisinin tirajını üçe ‘katladı’

Fransa'da kadın Bakan Marlene Schiappa'nın erotik pozları Playboy dergisinin bu ayki tirajının katlanmasını sağladı.

Fransa’da derginin son sayısı, ilk çıktığında her zamankinden 3 misli daha fazla satış yaptı.

Derginin Direktörü Christophe Florentin, nisan-haziran ayı baskısının, gazete bayilerine ulaşmasının arından üç saat içinde 100 bin adet sattığını bildirdi.

Fransa’da derginin ortalama 30 bin sattığını kaydeden Florentin, aşırı talep üzerine 20 Nisan için 60 bin adet daha sipariş yapmak zorunda kaldıklarını bildirdi.

Fransız bakana övgüler ve eleştiriler

Fransız bakanın erotik pozları büyük bir kesim tarafından beğeni toplarken, eleştiri oklarının da hedefi oluyor. Başbakan Elisabeth Borne, Bakan Schiappa'yı arayarak durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Bunun üzerine Fransa Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi ve Vakıf Hayatından Sorumlu Devlet Bakanı Schiappa, Twitter hesabından "Gericiler ve ikiyüzlülerin hoşuna gitse de gitmese de Fransa'da kadınlar özgürdür" iletisini paylaştı.

40 yaşındaki kadın bakan, Twitter mesajında, "Kadınların kendi bedenleri üzerindeki istediklerini yapma hakkı (tasarruf hakkını) her zaman ve her yerde savunulur. İkiyüzlülerin ve gericilerin hoşuna gitse de gitmese de Fransa'da kadınlar özgürdür" ifadelerini kullandı.

Schiappa, derginin 6 Nisan Perşembe günü yayınlanan sayısında kadın hakları üzerine uzun bir röportajın yanı sıra beyaz bir elbise giyerek ön sayfa için poz verdi.

Marlene Schiappa'nın neden bu kadar öfkeli bir Twitter iletisi yazdığı henüz netleşmese de Fransa'nın kadın başbakanı Elizabeth Borne'un dergiye röportaj ve fotoğraf konusuna tepki gösterdiği ortaya çıktı.

Le Parisien, Başbakan Borne'un, durumdan hoşlanmadığını ve Bakan Schiappa'yı arayarak, Playboy'un ön sayfasındaki röportaj ve fotoğrafının özellikle de toplumsal isyan bağlamında, hoşuna gitmediğini söylediğini aktardı.

Emeklilik yaşı protestolarının devam ettiği ülkedeki sosyal krize atıfta bulunulan haberin devamında, "Borne'un yakın çevresinden öğrendiğimize göre, başbakan bunun hiç uygun olmadığını, hele hele içinde bulunduğumuz dönemde hiç uygun olmadığını kendisine bildirdi." ifadeleri yer aldı.

Fotoğraflı röportajın hükümet içinde özellikle kadınlar arasında krize neden olduğu belirtiliyor.

Konuya vakıf bir kaynağa göre, Schiappa'nın dergi için seksi pozlar verdiği ve Fransız bayrağına sarıldığı dört fotoğrafı daha vardı.

Ancak Playboy, gelen tepkilerin etkisini azaltmak için cuma günü kapağının sadece bir kısmını yayınladı.

Bakan Schippa'nın ofisinden yapılan açıklamada da, "Uzun beyaz bir elbise giymiş. Bu durum tüm fotoğraflar için geçerli" denildi.

Enflasyonla bağlantılı sorunların günden güne arttığı ülkede muhalefet partilerinin milletvekilleri de söz konusu duruma tepki gösterdi.