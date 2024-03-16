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Fransa'da olimpiyat açılışında sahne alması beklenen Afrika kökenli Nakamura'ya ırkçı saldırılar

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Fransa'da Mali kökenli Fransız şarkıcı Aya Nakamura'nın Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninde sahne alabileceği haberlerinin ardından süperstara karşı ırkçı saldırılara ilişkin soruşturma başlatıldı.
Fransa'da olimpiyat açılışında sahne alması beklenen Afrika kökenli Nakamura'ya ırkçı saldırılar

Savcıların cuma günü yaptığı açıklamada soruşturmanın, Fransa merkezli Irkçılığa ve Antisemitizme Karşı Uluslararası Lig'in (LICRA) yaptığı şikayetin ardından açıldığı belirtildi.

28 yaşındaki şarkıcı, dünya çapında yalnızca YouTube'da bir milyara yakın dinlenmeye sahip "Djadja" gibi hit şarkılarıyla tanınıyor.

Irkçı tacizler, şarkıcının geçen ay Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yaptığı toplantıda 20. yüzyılın ikonu Edith Piaf'ın bir şarkısını seslendirme olasılığını tartıştığı haberlerinin ardından geldi. Ancak Macron ya da Nakamura söz konusu haberleri doğrulamadı.

Aşırı sağcı eski başkan adayı Eric Zemmour liderliğindeki Reconquest partisinin pazar günü düzenlediği kampanya mitinginde Nakamura'nın adı kalabalıkta yuhalandı.

Aşırı sağcı gruplar, Seine Nehri kıyısına "Buna imkan yok Aya. Burası Paris, Bamako pazarı değil" yazan bir pankart astı.

Ayrımcılıkla mücadele eden bir diğer grup olan SOS Irkçılık da sosyal medyada sanatçıya karşı "ayrımcılığa teşvik eylemleri ve ırkçı siber zorbalık" nedeniyle resmi şikayette bulunduğunu açıkladı 

Açıklamada Nakamura'nın "aşırı sağın yönlendirdiği ırkçı nefret dalgalarının kurbanı" olduğu belirtildi.

Olimpiyat organizasyon komitesi yetkilileri pazartesi günü, şarkıcıya yönelik tepkiler karşısında "şok" olduklarını söyledi.

Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera da sosyal medyadan şarkıcıyı destekledi.

Sosyal medya üzerinden "Desteğiniz için teşekkür ederim, özellikle de takipçilerime" diyen Nakamura "Sanki Edith Piaf'ı keşfetmenizi sağladım ve o bende yeniden doğmuş gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

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