Fransa’nın Kıbrıs’ın güneyinde askeri üs inşa edip etmeyeceği konusu

Politis gazetesi “Üs Gibi Olmayacak Olan… Bir Fransız Deniz Üssü- Fransız Savaş Gemilerinin RMMO’nun Mari’deki Tesislerinde Varlığı Konusunda Kelime Oyunu” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, Rum hükümetinden bir kaynağın, Fransız Dışişleri Bakanı’nın “Kıbrıs’ta bir Fransız Üssü öngörüsü olmadığına” dair açıklamasının kendisine sorulması üzerine ise, Güney Kıbrıs ile Fransa arasındaki askeri işbirliğinin, kesintisiz bir şekilde çalıştığını ve güçlendiğini söylediğini iletti.

Gazete, Türkiye’yi ziyaret eden Fransız Dışişleri Bakanı Le Drian’ın, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla düzenledikleri basın toplantısında, Güney Kıbrıs’ta bir Fransız deniz üssü meydana getirilmesine dair haberleri yorumlamasının istenmesi üzerine, kısaca şunları söylediğini aktardı;

“Kıbrıs’ta bir Fransız üssü veya Fransız askeri birliği inşa edilmesine dair kesinlikle bir öngörü yoktur. Kıbrıs Rum basınının bu konuda hata yaptığını söyleyebilirim. Gerçek şudur ki hiçbir zaman Fransız üssü konusu ortaya konmadı, fakat Paris ile Lefkoşa arasındaki anlaşma, RMMO’nun Evangelos Florakis deniz üssünün Fransız donanması gemileri tarafından kullanılmasıyla alakalıdır. Üssün limanının teknik özellikleri Fransız gemilerinin ihtiyaçlarına karşılık vermediğinden ötürü ise, altyapıların modernleştirilmesi aynı zamanda genişletme ve derinleştirme çalışmaları gelişme halindedir. Üs, Fransa’ya verilmiyor, komutanı da RMMO Deniz Kuvvetleri komutanlığı yetkilisi olacaktır.”

Gazete, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un da geçtiğimiz Ocak ayında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le MED7 zirvesi çerçevesinde yaptıkları görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, bu işbirliğinin önemine değindiğini anımsattı.

Habere göre, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer ise geçtiğimiz günlerde “Türk Ajansı Kıbrıs”a (TAK) yaptığı açıklamada, “ABD’nin Fransa gibi Kıbrıs’ta üs istemediğini” söyledi.

Alithia ise habere “Fransa Dışişleri Bakanı: Kıbrıs’ta Fransız Üssü İnşa Edilmesi Öngörüsü Yok” başlığıyla yer verdi.