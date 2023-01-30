FT: Piyasalar iyimser ancak yüksek enflasyon hafife alınıyor

Başlıca merkez bankaları, faizleri son 15 yılın en yüksek seviyesine çıkarmaya hazırlanırken Financial Times'a göre piyasalardaki olumlu havaya rağmen enflasyona ilişkin tehlikeler varlığını koruyor.

Dünyanın önde gelen merkez bankaları, faizleri son 15 yılın en yüksek seviyesine çıkarmaya hazırlanıyor.

Dünyanın en büyük ekonomilerinin para politikalarını yöneten merkez bankalarının bu hafta faiz oranlarını mali krizden bu yana en yüksek seviyelerine yükseltmesi bekleniyor. Piyasalar sıkılaştırma hızının yavaşlayacağını ve hatta orta vadede tersine döneceğini fiyatlıyor.

Ancak İngiliz gazetesi Financial Times’a göre tahvil piyasasındaki olumlu havaya rağmen enflasyona ilişkin tehlikeler varlığını koruyor.

SON 15 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) bu hafta faiz kararlarını açıklayacak. Yatırımcılar, Fed’in 25 baz puan faiz artırarak parasal sıkılaştırmada frene basmasını bekliyor.

Ancak Fed faizlerinin geldiği seviyenin küresel mali krizin başladığı Eylül 2007’den bu yana en yüksek seviye olması bekleniyor. BoE ve ECB’nin de faizleri 50 baz puan artırarak Lehman Brothers’ın iflas başvurusunda bulunduğu 2008 sonbaharından bu yana en yüksek seviyelere çıkarması bekleniyor.

ENFLASYON TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Piyasalarda finansal sıkılaşmanın yavaşlaması nedeniyle iyimser bir hava hakim olsa da Financial Times’a göre bu hızlı ve koordineli faiz artışları karşısında fiyat baskılarının kalıcı olduğuna dair işaretler bulunuyor. Ayrıca yatırımcı beklentileri ile ekonomik veriler arasındaki boşluk ise genişliyor.

Enflasyon ABD’de yüzde 6,5 ve Euro bölgesinde yüzde 9,2 seviyesinde seyrediyor. Bu oranlar merkez bankalarının koydukları yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde. Merkez bankacıları tarafından yakından izlenen çekirdek enflasyon da güçlü kalmaya devam ediyor.

Tüketiciler ve şirketler, enflasyonun son düşüşlere rağmen orta vadede merkez bankası hedeflerinin üzerinde kalmasını bekliyor.

BEKLENTİLER YÜKSEK

Financial Times’ın analizinde, yüksek enflasyon beklentilerinin ücretlerde daha fazla artışa neden olacağından bunun da enflasyonu tekrar besleyeceğinden endişe edildiği belirtildi.

ABD bankası Citigroup’un baş ekonomisti Nathan Sheets, “Enflasyon beklentileri, kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet olabilir. Çünkü daha yüksek beklentiler, öngörülen enflasyonist koşulları tetikler. Merkez bankalarının endişesi de enflasyon beklentilerinin yukarı doğru ivmelenmesiydi” dedi.

Geçen hafta açıklanan veriler de ABD ekonomisinin ‘yumuşak iniş’ yapabileceği beklentilerini güçlendirerek pay piyasalarını desteklerken, bu hafta açıklanacak para politikası kararlarının gelecek döneme ilişkin belirsizlikleri azaltması bekleniyor.