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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

G.Saray bir transferi daha açıkladı!

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Forvet hattını Diagne ve Mitroglou ile güçlendiren Galatasaray, yeni stoperini İstanbul'a getirdi. Standart Liege forması giyen Christian Luyindama, Galatasaray için İstanbul'a geldi. Galatasaray da Luyindama'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
G.Saray bir transferi daha açıkladı!

Galatasaray'ın transferi için görüştüğü savunma oyuncusu Christian Luyindama, İstanbul'a geldi.

Sarı-kırmızılı ekibin Belçika temsilcisi Standard Liege'den kadrosuna katmak için görüştüğü 25 yaşındaki Luyindama, Belçika'dan uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaştı.

Demokratik Kongolu Luyindama'yı bir grup Galatasaraylı taraftar havalimanında karşıladı.

Chirsitan Luyindama daha sonra sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri ile havalimanından ayrıldı.

Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Luyindama transferinin bittiğini duyurdu.

HRISTIAN LUYINDAMA KİMDİR?

Kariyerinde TP Mazembe ve Standard Liege takımlarının formasını giyen 25 yaşındaki futbolcu toplam 84 resmi müsabakada görev aldı ve 8 kez rakip fileleri havalandırdı. Standard Liege ile bu sezon 30 resmi karşılaşmada süre alan Luyindama, 3 kez de gol sevinci yaşadı.

Kongolu futbolcu ülkesinin milli takımında da 7 kez yer aldı.

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