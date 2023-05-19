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G7 ülkelerinin liderleri Hiroşima’da bir araya geldi

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Japonya’da 21 Mayıs Pazar günü yapılacak G7 Liderler Zirvesi öncesinde Hiroşima kentinde bugün bir araya gelen ABD, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada ile Avrupa Birliği’nin liderleri, 2. Dünya Savaşı atom bombası saldırısının kurbanlar
G7 ülkelerinin liderleri Hiroşima’da bir araya geldi

Dünya ekonomisinin yüzde 30'luk kısmını temsil eden ve ilk kez 1975 yılında toplantı yapan  G7 ülkelerinin liderleri, Japonya'nın Hiroşima kentinde bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel ile Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in katıldığı G7 Liderler Zirvesi toplantıları bugün Japonya’nın Hiroşima kentinde başladı.

 

Liderler, bugün ilk olarak 2. Dünya Savaşı atom bombası saldırısının kurbanları anısına Hiroşima Barış Anıtı’na çelenk koydu ve anıtın bulunduğu parkta kiraz ağacı dikme törenine katıldı.

Liderler ardından çalışma toplantısının ilk bölümüne katılarak bildiri yayımladı.

Bildiride Ukrayna’nın işgali, nükleer güvenlik, Ukrayna’nın yeniden inşası, Ukrayna’nın yolsuzlukla mücadele ve adalet sistemi reformu, Rusya’ya karşı yaptırımlar ve Karadeniz Tahıl Girişimi gibi konular yer aldı.

ZELENSKI'NİN KATILIMI HENÜZ TEYİT EDİLMEDİ
Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin 21 Mayıs Pazar günü video konferans yöntemi yerine şahsen Japonya’ya gelerek zirveye katılacağı haberleri dünya gündeminde yer aldı ancak haber Ukrayna yetkilileri tarafından doğrulanmadı.

G7'NİN GÜNDEMİ
Japonya'nın Hiroşima kentinde 19-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi'nde Rusya-Ukrayna krizi, nükleer silahsızlanma, enerji ve ekonomi alanında güvenlik, Hint-Pasifik ve Tayvan Boğazı konularına odaklanılacak.

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