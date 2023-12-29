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Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa öncesi kriz

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Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin verilmeyeceği iddia edildi. Bu gelişmelerin üzerine Galatasaray sahaya çıkmama kararı aldı.
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa öncesi kriz

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesi kriz yaşanıyor. 

Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin verilmeyeceği öne sürüldü. 

Yasağı koyanın Suudi hükümeti olduğu iddia edildi. İki kulüp yasağın kaldırılmasını talep ediyor.

İstiklal marşı okunmazsa Galatasaray sahaya çıkmama kararı aldı.

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