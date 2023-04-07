  • BIST 4.926,62
  • Altın 1242.717
  • Dolar 19.2538
  • Euro 21.0188
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAElektrik kesintisinin nedeni belli oldu

Galatasaraylı futbolcuların isyanı, yönetimi harekete geçirdi

» »
Galatasaraylı futbolcuların soyunma odası öfkesi yönetimi harekete geçirdi. Sarı-kırmızılı futbolcular, Başakşehir maçı sonrası hakem kararlarına dair mutsuzluklarını Okan Buruk’a anlattı: “Bu takıma karşı yapılanların farkındayız, artık sessiz kalmayalım
Galatasaraylı futbolcuların isyanı, yönetimi harekete geçirdi

MHK Başkanı Lale Orta'nın Galatasaray maçlarındaki hatalarla ilgili açıklamalarının sarı-kırmızılılarda yarattığı rahatlama bir gün sürdü.

Yöneticiler “Haklılığımız anlaşıldı” diye düşünürken Başakşehir maçı çıkageldi. Boz Baykuşlar turu 3-2'lik galibiyetle geçerken soyunma odasında sinirler gergindi. Galatasaraylılara göre iki net penaltı atlandı, ayrıca yenen ikinci golden önce de faul vardı. İki gollerini iptal eden VAR hakemleri, lehteki pozisyonlarda kayıptı. Buna çok öfkelenen futbolcular, teknik patron Okan Buruk'a dert yandı. Hemen her oyuncunun şikayette bulunduğu öğrenildi.

Lucas Torreira’nın paylaşımı: Herkese, her şeye karşı. Her zamankinden daha sıkı durmalıyız Galatasaray ailesi.

BARKOVİZYON HAZIRLIĞI

Soyunma odasından, “Galatasaray'a yapılanların farkındayız. Artık sessiz kalmayalım” oldu. Buruk bu isyanı yöneticilere aktarırken Başkan Dursun Özbek ve ekibi geç saatlere kadar statta toplantıdaydı. Sarı-kırmızılı yönetim VAR hatalarından oluşan bir barkovizyon sunumu yapmayı değerlendiriyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 10 Kişiyle Dağıttı!03 Nisan 2023 Pazartesi 09:10
  • TFF Başkanı Büyükekşi, 12 Yaş Altı İzmir Cup'a katılacak takımlara başarılar diledi02 Nisan 2023 Pazar 17:39
  • Kadıköy'de kurtlar sofrası! Ligin kaderi değişebilir02 Nisan 2023 Pazar 14:09
  • Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın 99 yıllık rekabeti01 Nisan 2023 Cumartesi 17:46
  • Fransa'da Tepki Çeken Yasak01 Nisan 2023 Cumartesi 10:58
  • Pep Guardiola’dan, depremzedelere yardım çağrısı: Kökümüz bir, suyumuz bir31 Mart 2023 Cuma 21:40
  • Avrupa futbolunda derbi haftası31 Mart 2023 Cuma 18:50
  • UEFA’dan Fenerbahçe, Sivasspor ve Trabzonspor’a ceza31 Mart 2023 Cuma 10:48
  • Çetinkaya TSK futbol takımı ara bölgedeki tarihi sahasına 8 yıl sonra kavuştu31 Mart 2023 Cuma 10:17
  • Çetinkaya TSK futbol takımı ara bölgedeki tarihi sahasına 8 yıl sonra kavuştu31 Mart 2023 Cuma 09:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti