Galatasaraylı futbolcuların isyanı, yönetimi harekete geçirdi

MHK Başkanı Lale Orta'nın Galatasaray maçlarındaki hatalarla ilgili açıklamalarının sarı-kırmızılılarda yarattığı rahatlama bir gün sürdü.

Yöneticiler “Haklılığımız anlaşıldı” diye düşünürken Başakşehir maçı çıkageldi. Boz Baykuşlar turu 3-2'lik galibiyetle geçerken soyunma odasında sinirler gergindi. Galatasaraylılara göre iki net penaltı atlandı, ayrıca yenen ikinci golden önce de faul vardı. İki gollerini iptal eden VAR hakemleri, lehteki pozisyonlarda kayıptı. Buna çok öfkelenen futbolcular, teknik patron Okan Buruk'a dert yandı. Hemen her oyuncunun şikayette bulunduğu öğrenildi.

Lucas Torreira’nın paylaşımı: Herkese, her şeye karşı. Her zamankinden daha sıkı durmalıyız Galatasaray ailesi.

BARKOVİZYON HAZIRLIĞI

Soyunma odasından, “Galatasaray'a yapılanların farkındayız. Artık sessiz kalmayalım” oldu. Buruk bu isyanı yöneticilere aktarırken Başkan Dursun Özbek ve ekibi geç saatlere kadar statta toplantıdaydı. Sarı-kırmızılı yönetim VAR hatalarından oluşan bir barkovizyon sunumu yapmayı değerlendiriyor.