Gazeteci Ayşenur Arslan, serbest bırakıldı

Gazeteci Ayşenur Arslan, Eskişehir’de gözaltına alındı.

Arslan hakkında Ankara 40 Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki bir davaya katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi. Arslan, bir imza günü için gittiği Eskişehir’de gözaltına alındı.

Halk TV'ye konuşan Ayşenur Arslan "Şu anda ben oteldeyim bir problem yok. Gözaltı işlemi sona erdi, yarın ifade vermeye gideceğim" dedi.

CHP'li Barış Yarkadaş da Arslan'la konuştuğunu söyleyerek şu bilgiyi aktardı:

"Ayşenur Arslan'la konuştum. Eskişehir Abacı Otel'e giriş yaptıktan on dakika sonra sivil ve resmi polisler gelmiş ve yakalama kararı olduğunu söylemiş. Ardından polis yetkilisiyle de konuştum. 2018'de açılan bir davadan dolayı işlem yaptıklarını söyledi."

Yarkadaş, Twitter'dan paylaştığı mesajın devamında "Muhalif gazeteci olmanın bedeli budur! Haftanın beş günü Türkiye'nin en çok izlenen kanalı Halk TV'de yayın yapacaksın; adresin belli olacak ama konferans için Eskişehir'e gittiğinde otelden gözaltına alınacaksın.. Ayşenur Arslan'ı 'arayanlar' bugüne kadar hiç mi görmedi" ifadelerini kullandı.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Arslan’ın bu gece gözaltında tutulacağını açıkladı. Sevinç, “Adli Tıp’a götürülecek. Sürmekte olan bir davaya ilişkin gözaltına alındı. Gözaltına almadan tebligat da yapılabilirdi. Türk medyasının ablasının bu şekilde gözaltına alınması artık ayıp. Ayşenur Arslan dün de ekrandaydı, bu sabah da ekrandaydı. Umarım bir an önce bırakırlar” dedi.