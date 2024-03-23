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Gazimağusa Devlet Hastanesi yeni tomografi cihazına kavuştu

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Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Mağusa Devlet Hastanesi’ne en son teknolojiye sahip yeni bir tomografi cihazının kazandırıldığını duyurdu.
Gazimağusa Devlet Hastanesi yeni tomografi cihazına kavuştu

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Mağusa Devlet Hastanesi’ne en son teknolojiye sahip yeni bir tomografi cihazının kazandırıldığını duyurdu. Hastaneyi ziyaret ederek yapılan hizmetlerle ilgili bilgi veren Dinçyürek, “Yeni bir tomografi cihazını hizmete sokmanın gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Birkaç ay önce yapacağımızı açıklamıştık. Bugünse hizmete başlıyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz.” şeklinde konuştu.

Yeni cihazın özelliklerine değinen Dinçyürek, “Çok daha kısa sürede çekim yapabilen, Periferik Anjiyo yapabilen ve üç boyutlu çekim yapabilen bir tomografi cihazını hizmete sunuyoruz. Bu cihazla hastalara daha kaliteli hizmet verebileceğiz.”  ifadelerini kullandı.

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