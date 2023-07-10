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Gazimağusa Limanı 'Kardeş Liman Projesi'ne dahil edilecek

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Gazimağusa Limanı'nın TDT'nin oluşturduğu 'Kardeş Liman Projesi'ne dahil edilmesi için müracaat yapmaya İstanbul'a gitti.
Gazimağusa Limanı 'Kardeş Liman Projesi'ne dahil edilecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Gazimağusa Limanı'nın TDT'nin oluşturduğu 'Kardeş Liman Projesi'ne dahil edilmesi için müracaat yapmaya İstanbul'a gitti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) tarafından oluşturulan 'Kardeş Liman Projesi'ne Gazimağusa Limanı'nın da dahil edilmesine müracaat etmek için bu sabah İstanbul'a gitti. 

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Bakan Arıklı, "Türk Devletleri Teşkilatı'nın oluşturduğu "Kardeş Liman Projesi'ne, Gazimağusa Limanı’nın da alınması için müracaatımızı yapmaya gidiyoruz.” açıklamasını yaptı. 

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