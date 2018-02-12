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Gazimağusa'da Belediye Başkan adayları netleşiyor... İşte o adaylar...

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Gazimağusa'da Belediye Başkan adayları netleşiyor... İşte o adaylar...
Gazimağusa'da Belediye Başkan adayları netleşiyor

24 Haziran 2018 tarihinde yapılması planlanan yerel seçimler için Gazimağusa'da Beleidye Başkan adayları netleşmeye başlıyor.

KULİS HABER

Arter yeniden aday

Mevcut Belediye Başkanı İsmail Arter'in yeninden bağımsız aday olacağı konuşuluyor.

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UBP kendi adayı ile

Ana muhalefet partisi UBP'nin ise Gazimağusa eski Milletvekili Dr. Erdal Özcenk ismi üzerinde durduğu kulislere yansıdı.

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Gökçe adaylık sinyali veriyor

Akadesmiyen ve DAÜ-SEN eski Başkanı Ulaş Gökçe'nin ise bir çok kesimin desteğini alarak 24 Haziran tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Gazimağusa Belediye Başkanlığına Bağımsız aday olarak hazırlandığı kulislere yansımış durumda.

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4'lü Koalisyon yerel seçim ittifakı yapacak mı?

CTP/HP/TDP/DP tarafından oluşturulan 4'lü koalisyon hükümetinin yerel seçimlerde de bir çok yerde ortaklaşarak ortak adaylar belirleyebileceği de siyasi kulislere yansımış durumda.

GMB hudutlarında partiler ne oy aldı?

7 Ocak 2018 tarihinde yapılan Milletvekilliği erken genel seçimlerinde partilerin Gazimağusa Belediye hudutlarında aldıkları oyla ise şöyle;

UBP %35,3

CTP %21

HP %16,4

TDP %6,5

DP %8,9

YDP %7,4

TKPYG %4,2

MDP %0,2

 

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