Gazimağusa'da Büyükbaş Hayvan Kulak Numaralarıyla Sahtekarlık: 475.000 TL Dolandırıcılık

Gazimağusa'da 475.000 TL'lik Büyükbaş Hayvan Dolandırıcılığı ve Sahte Belge Skandalı Ortaya Çıktı

Gazimağusa, 01 Kasım 2023 - Gazimağusa'da yaşanan çarpıcı bir olay, toplam 475.000 TL'yi aşan büyükbaş hayvan dolandırıcılığı ve sahte belge skandalıyla sarsıldı. İddialara göre, A.B. (34 yaşında) adlı şüpheli, daha önce kesimi yapılmış büyükbaş hayvanların kulak numaralarını kullanarak, sahte belgeler düzenleyip, bu hayvanları tedavüle sürdü. Daha sonra, bu sahte belgelerle 10 büyükbaş hayvanı Girne'de faaliyet gösteren bir kasaba sattı ve toplam 475.000 TL parayı sahtekarlıkla elde etti.