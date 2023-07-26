Gazimağusa'da harup hasadı 14 Ağustos’ta başlayacak

Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser, Gazimağusa’da harup hasadının 14 Ağustos Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.
Özden Keser yazılı açıklamasında, belirtilen tarihten önce harup toplayacak kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını kaydetti.
Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser, Gazimağusa’da harup hasadının 14 Ağustos Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.
Özden Keser yazılı açıklamasında, belirtilen tarihten önce harup toplayacak kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını kaydetti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.