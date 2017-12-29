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Gazimağusa'da seçimi kimler kazanacak? İşte kulis haberleri...

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Gazimağusa'da seçimi kimler kazanacak? İşte kulis haberleri...
7 Ocak 2018 tarihinde yapılacak Erken Genel Milletvekilliği seçimlerine sadece 10 gün kaldı. Detay Gazetesi seçim gününe kadar kulislerde neler konuşuluyor sizlerle paylaşacak. Bugün ki kulis bilgilerimizi Gazimağusa’dan paylaşacağız.

UBP

UBP Ulusal Birlik Partisi'nde özellikle Gazimağusa'da adeta kılıçlar çekilmiş durumda. Ulusal Birlik Partililer Gazimağusa'da 5 milletvekili çıkarmayı planlıyor. UBP'nin listesinde iki bakan Sunat Atun ve Ersan Saner, UBP'nin ağır toplarından Oğuzhan Hasipoğlu, parti sekreteri Dursun Oğuz seçimin kazananları görülürken, 5. çıkacak vekil için Güneş Güneşoğlu, Resmiye Canaltay ve Ahmet Kaşif kıyasıya yarışıyor. Özellikle 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu'nun tüm UBP'lileri telefon ile arayarak kızı Resmiye Canaltay'a destek istediği de öğrenildi.

CTP

CTP Ana muhalefet partisi CTP'nin Gazimağusa'dan 3 vekil çıkarması bekleniyor. CTP'de gelenekçiler ile yenilikçiler arasındaki çekime devam ediyor. Erkut Şahali ve Teberrüken Uluçay'ın vekillikleri neredeyse kesinleşmiş durumda. CTP'de 3. vekilin kim olacağı ise halen belirsiz. CTP'de 3. vekillik için Asım Akansoy ile Şifa Çolakoğlu'nun yarıştığı kulis bilgisi olarak konuşuluyor. Özellikle Gazimağusa kent merkezinde Sonay Aderm'in birçok CTP'linin mührünü kırdırdığı konuşuluyor.

TDP

TDP Toplumcu Demokrasi Partisi Gazimağusa’da çok üzün süreden sonra çok güçlü bir aday kadrosu ile yola çıktı. TDP’de Gazimağusa’da 2 milletvekilini garantilemiş durumda. Son haftalarda TDP çıkışını sürdürmesi durumunda Gazimağusa’da 3 vekile de ulaşması mümkün. TDP’de Hüseyin Angolemli’nin ve Yrd. Doç Ercan Hoşkara’nın birincilik için yarışacağı kulislerde konuşulurken. İlknur Işıl Türkmen, Ece Balcı, Yasemin Çobanoğlu ile Yeşim Dede’nin de kazanma potasında olduğu kulislere yansıyor.

HP

HP Halkın Partisi adeta Gazimağusa'da aday tanıtımında şov yaptı. Tabi kulis bilgilerine göre aday tanıtımına bazı otellerin çalışanları da zorla getirildiği iddia ediliyor. Halkın Partisi'nin Gazimağusa'dan 2 vekil çıkarabileceği konuşuluyor. HP'de Avukat Ayşegül Baybars ile Dr.Hasan Topaloğlu’nun seçimi kazanabileceği konuşuluyor.

YDP

Yeniden Doğuş Partisi, barajı geçip geçmeyeceği en çok tartışılan partilerden oldu. YDP özellikle Gazimağusa’daki Maraş bölgesindeki oylara güveniyor. O kadar ki parti başkanı Prof. Erhan Arıklı Gazimağusa’dan milletvekili adayı oldu. YDP ülke barajını geçebilirse Arıklı Gazimağusa’dan meclise girecek olan YDP milletvekili olacak.

DP

Demokrat Parti bir diğer baraj ile boğuşan parti. DP’nin Gazimağusa’da özellikle YDP’ye ciddi oy kaptırdığı görülüyor. Buna rağmen Kenan Akın’ın ve Afet Özcafer’in adaylıkları dikkat çekiyor. DP ülke genelinde barajı geçebilirse Gazimağusa’dan meclise ya Kenan Akın ya da Afet Özcafer gidecek.

TKPYG

TKPYG her ne kadar da yapılan tüm anketlerde barajdan çok uzak görünse de Gazimağusa’da Sonay Adem’in alacağı destek dikkat çekiyor. TKPYG’nin mühür oylarının çok az olmasına rağmen özellikle Sonay Adem CTP’den gelecek karma oylarla önemli bir destek alacağı görünüyor.

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