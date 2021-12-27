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Gazimağusa’da Uyuşturucu…2 Kişi Tutuklandı

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Gazimağusa’da Uyuşturucu…2 Kişi Tutuklandı
Gazimağusa’da Uyuşturucu…2 Kişi Tutuklandı

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda A.L.(E-24) ve A.L.’nin (E-37) kaldığı iki ayrı ikametgahta yapılan aramada; toplam 12 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. 


Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün 22.30 sıralarında meydana gelen olayla ilgili  bahse konu şahıslar tutuklandı, uyuşturucu olduğuna inanılan maddeye ise emare olarak el konuldu. 

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