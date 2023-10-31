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Gazze insani felaket eşiğinde: Elektrik, su, ilaç, yemek yok

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İsrail'in acımasızca katliam yaptığı Gazze'de yaşam koşulları da her geçen gün zorlaşıyor.
Gazze insani felaket eşiğinde: Elektrik, su, ilaç, yemek yok

Gazze'de sınırlı miktardaki suyun dağıtımı eşek ve at arabaları ile yapılıyor, ekmek almak için ise Gazzelilerin saatlerce beklemesi gerekiyor. Salgın hastalıkların arttığı Gazze, insani felaketin eşiğinde.

Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi Gazze'de, Filistinliler bombaların gölgesinde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Elektrik, su, yiyecek, ilaç gibi en temel insani ihtiyaçların dahi İsrail kısıtlamasına maruz kalması Gazze'yi insani felaketin eşiğine getirdi.

Bölgeye iletilmesine izin verilen yardımlar, milyonlarca Gazzelinin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak.

Altyapının tamamen çöktüğü Gazze'de sınırlı miktardaki su, eşek ve at arabaları ile dağıtılıyor.

Gazzeliler ekmeğe ulaşmak için bile saatlerce sıra beklemek zorunda.

Gazze'ye sınırlı gıda yardımının iletilmesine izin verilmesine karşın, bölgeye yakıt girişi yasak.

Su ve gıda yetersizliğinin yanı sıra tıbbi malzeme yokluğu da önemli sorunlar arasında.

Gazze'de insani ihtiyaçların karşılanamaması sebebiyle salgın hastalıklar hızla artıyor.

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